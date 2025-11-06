“Que no ganen las mentiras”, dice El Patrón mientras pide que voten por él para no ser eliminado de La Granja VIP
El Patrón invitó a sus seguidores a “que gane la amistad, la transparencia, la honestidad, la empatía”. Alberto del Río está nominado desde el martes.
Horas después de haber protagonizado una de las nominaciones más tensas en La Granja VIP junto a Alfredo Adame, El Patrón pidió votos a sus fans con el argumento de que “gane la amistad, la transparencia, la honestidad, la empatía”. Por el contrario, dijo “que no ganen las mentiras, los problemas, los enredos”.
