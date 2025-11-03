¡Que no se pierda el estilo! ‘El Patrón’ y La Bea convierten el establo de La Granja VIP en una pasarela (VIDEO)
Los nuevos peones de esta semana convirtieron el trabajo con las vacas en un momento divertido para quienes seguían la transmisión 24/7 del reality show
Aunque ‘El Patrón’ Alberto del Río y La Bea se convirtieron anoche en dos de los nuevos peones de La Granja VIP, aprovecharon sus labores de este día en el establo para convertirlas en un momento divertido, pues modelaron sus outfits con mucho humor para quienes seguían la transmisión 24/7 del reality show.
Galerías y Notas Azteca UNO