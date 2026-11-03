La Granja VIP: Quién gana el Duelo de Nominación HOY martes 3 de noviembre y se aleja de la Eliminación

La Granja VIP inicia una semana llena de tensiones luego de la eliminación de Pablo Montero pues los grupos que se han creado dentro del reality se encuentran bajo tensión pues este martes 3 de noviembre se realizará un nuevo Duelo de Nominación, una de las pruebas más importantes de la semana debido a que con el resultado de esta prueba se determinará quién consigue mantenerse fuera de la Tabla de Nominados y quién podría quedar en riesgo de decir adiós en la Gala de Eliminación del domingo 8 de noviembre.

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¿Quién gana el Duelo de Nominación hoy 3 de noviembre?

Desde el término del programa de este lunes donde Rafa Mercadante se ganó el título de Capataz de la semana, iniciaron las votaciones para que el público pueda decidir qué Granjero irá al Duelo de Nominación mientras que el otro participante será elegido por Mercadante, así que queda esperar hasta la Gala de hoy para conocer quienes serán los elegidos que buscarán su permanencia en La Granja VIP Segunda Temporada.

Entre los nombres que podrían generar mayor expectativa y podrían enfrentarse en la dinámica de esta noche y llevarse la victoria están Fernando Lozada, Ivonne Montero, Julio Camejo, Kevyn “Bicolor” Contreras, Kunno, Manelyk González, Mario “Mono” Osuna, Natalia Alcocer y Niurka Marcos.

¿Quiénes han sido elegidos por el público para El Duelo?

Desde el inicio del reality el público ha jugado un papel importante en el rumbo del juego, estrategias y permanencia de los Granjeros ya que en esta dinámica con sus votos seleccionan al Granjero o Peón que se enfrentará en el Duelo de Nominación.

En semanas anteriores, Kenny Avilés, Azalia Ojeda, Manelyk González, Pascal, Kunno, Ivonne Montero, Mario “Mono” Osuna y Niurka Marcos estuvieron entre los participantes seleccionados por el público para disputar su permanencia.

¿Quiénes han ganado El Duelo de Nominación en La Granja VIP?

A lo largo de la segunda temporada, distintos participantes han conseguido evitar la nominación gracias a esta prueba. Entre los ganadores se encuentran Carlos Trejo, Rafa Mercadante, Natalia Alcocer, Pablo Montero, Pascal Nadaud, Mario “Mono” Osuna, Azalia Ojeda e Ivonne Montero.

¿Quien gana El Duelo, ¿todavía puede quedar nominado después?

Ganar el Duelo de Nominación representa una ventaja, pero no garantiza permanecer fuera de peligro durante toda la semana ya que el miércoles donde se realiza La Asamblea, los Granjeros y Peones se nominan entre ellos. Posteriormente, el viernes llega La Traición, una dinámica que también puede modificar la Tabla de Nominados mediante los beneficios obtenidos durante la semana.

Por eso, aunque el vencedor del martes consiga librarse de la nominación del Duelo, todavía podría terminar en riesgo por las decisiones de sus compañeros.