Así reaccionaron los Granjeros al conocer que Mónica Escobedo fue EXPULSADA de La Granja VIP por INFRACCIÓN

Por primera vez un participante fue expulsado de La Granja VIP. Mónica Escobedo salió luego de haber agredido físicamente a Niurka y todos los Granjeros reaccionaron sorprendidos, aunque también hubo muestras de felicidad.

Mónica fue anunciada de la decisión en privado. Posteriormente, Adal Ramones se encargó de dar a conocer la noticia entre los Granjeros. La mayoría, como Fernando Lozada, Kevyn Bicolor y Julio Camejo se sorprendieron.

Manelyk llamó la atención porque, en cuanto escuchó la noticia, gritó "sí" y se mostró emocionada y feliz, incluso, bailó un poco en su lugar para dejar claro que se sentía contenta ante la decisión y declaró: "hasta nunca Mónica".

La reina de los realities, ya fuera de la gala, dijo: "es que hasta para ser perra hay que ser inteligente" y recordó que, a pesar de que Niurka levantó las manos para poner un límite, Mónica siguió pegándole con una almohada.

Luego, Rafael Mercadante habló con sus compañeros y dijo que también estaba de acuerdo con la decisión porque la comediante siempre se mostró grosera con los demás y, dijo, "ella se lo buscó".

Niurka por su parte explicó que el día de la agresión incluso trató de contener la situación y le señaló: "con la mano no, con la almohada", pero la comediante no la escuchó: "todavía le di la oportunidad de seguir jugando a los almohadazos, pero yo me hice bolita y ella ya me daba con rabia".

Finalmente algunos compartieron que en ocasiones pasadas Mónica ya se había mostrado agresiva. Mane afirmó que una vez la tomó del cabello, pero no dijo nada para no hacer más grande la situación.

Por esta agresión Mónica Escobedo fue expulsada de La Granja VIP

Mónica Escobedo fue expulsada de La Granja VIP porque en la fiesta del viernes de Traición dio un manotazo a Niurka.

Todo comenzó porque Niurka le dio un almohadazo por la espalda y la comediante reaccionó lanzándole un manotazo. Luego, también tomó una almohada y comenzó a golpear enérgicamente a la cubana.