La Granja VIP | Sandra Itzel se une al grupo de los gym bros en La Granja VIP

En La Granja VIP, Sandra Itzel decidió acercarse al grupo de los llamados “gym bros”, compuesto por los granjeros más disciplinados y competitivos. La actriz confesó sentirse más cómoda entrenando con ellos, ya que a veces se percibe como “la más débil” entre las mujeres. Sin embargo, algunos dentro de la granja creen que su acercamiento podría tener un toque estratégico, buscando alianzas que la mantengan segura en futuras nominaciones.