La Granja VIP | Flor Rubio explota contra los peones por su falta de esfuerzo en La Granja VIP

Los críticos opinan que los peones no están soportando el trabajo duro, y Flor Rubio no se quedó callada.

Por: Emma García
Durante el debate de La Granja VIP, los críticos señalaron que los peones han bajado la guardia ante las exigencias del campo. Pero quien más se mostró molesta fue Flor Rubio, que explotó al ver la forma en que están manejando la situación, especialmente Jawy, quien ha mostrado dificultades para adaptarse a su rol.

