¿Se puso bótox? Alfredo Adame responde qué tratamientos estéticos se ha hecho en la cara
Alfredo Adame mencionó varios tratamientos estéticos que se ha hecho en el rostro, entre ellos uno que le removía la grasa y “olía a carnitas”.
Mientras Kim Shantal y La Bea conversaban sobre tratamientos estéticos, Alfredo Adame aclaró cuáles son las intervenciones que se ha hecho en la cara. Por ejemplo, siguió un tratamiento de un año que incluyó uso de ácido hialurónico y se hizo un lifting en el que le retiraban grasa facial.
