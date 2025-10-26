La Granja VIP | Sergio Mayer Mori enfrenta ansiedad en La Granja VIP; su papá explica lo ocurrido
El granjero ha vivido momentos difíciles debido a adicciones, y su padre comparte la verdad detrás de la situación.
En los últimos días dentro de La Granja VIP, Sergio Mayer Mori ha mostrado señales de ansiedad vinculadas a momentos de tensión y a sus problemas con adicciones. La situación generó preocupación entre sus compañeros y seguidores del programa, quienes buscaban entender lo que estaba ocurriendo.
Galerías y Notas Azteca UNO