Sergio Mori quiere enfrentar a dos granjeras en El Duelo de este martes. ¿A quiénes elegirá?

Como Capataz, Sergio Mayer Mori puede elegir a dos personas para competir en El Duelo. Una granjera o granjero saldrá con nominación de esa competencia.

Sergio Mayer Mori está considerando enfrentar a dos mujeres en El Duelo de este martes; una de las dos personas que elija quedará nominada. También está abierto a la posibilidad de elegir a una mujer y un hombre. Lis Vega y Lola Cortés se muestran dispuestas a competir, mientras Manola quiere que escojan a Sandra Itzel y lo expresa abiertamente.

