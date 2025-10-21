Sergio Mori quiere enfrentar a dos granjeras en El Duelo de este martes. ¿A quiénes elegirá?

Sergio Mayer Mori está considerando enfrentar a dos mujeres en El Duelo de este martes; una de las dos personas que elija quedará nominada. También está abierto a la posibilidad de elegir a una mujer y un hombre. Lis Vega y Lola Cortés se muestran dispuestas a competir, mientras Manola quiere que escojan a Sandra Itzel y lo expresa abiertamente.