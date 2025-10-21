¿Quién pidió esta señal? La Bea y Teo enseñan a El Patrón a hacer corazones con los dedos
Algo que no esperabas ver, pero amarás: aunque es ícono de la lucha libre, El Patrón estuvo muy dispuesto a hacer corazones con los dedos junto a La Bea y Teo.
La Bea y César Teodoro le impartieron conocimiento a El Patrón, con las instrucciones precisas para hacer el “corazón gen z”. También sellaron oficialmente su amistad y a La Bea se le ocurrió pedirle a Alberto del Río que no la nomine.
