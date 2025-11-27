inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP
Nota

¿Sí les salió? Este era el plan del “Team Cacaraqueo” para nominar en La Asamblea de La Granja VIP

la granja vip estrategia team cacaraqueo la asamblea
Samantha Guzmán
La Granja VIP
Compartir
  •   Copiar enlace

En la semana 7 de La Granja VIP, resulta cada vez más difícil ocultar cualquier estrategia en equipo o alianza, y eso quedó evidente en La Asamblea. El "Team Cacaraqueo", compuesto principalmente por Kim Shantal, La Bea y César Doroteo, llevó a cabo un "plan maestro" que supuestamente fue idea de Kike Mayagoitia. A continuación te lo explicamos.

Cuál era el plan de Kim Shantal, La Bea y César Doroteo para nominar a Sergio Mayer Mori en La Asamblea de La Granja VIP

De la manera más simplificada, el plan para La Asamblea del 27 de noviembre era nominar a El Patrón y Lis Vega; el "Team Cacaraqueo" no iba contra ellos, sino pretendía usarlos como estrategia. La idea es que Sergio Mayer Mori no quedara nominado el miércoles y tuviera la posibilidad de ganar La Salvación el jueves; en lugar de eso, quieren nominarlo el viernes durante La Traición, para que no pueda salir de la lista antes de La Gala de Eliminación.

Kim Shantal, La Bea y César Doroteo querían nominar a Sergio Mayer Mori pero no querían darle la oportunidad de ganar La Salvación, por esa razón prefirieron evitar que entrar a la lista desde el miércoles.

Para lograr su estrategia, Kim Shantal convenció al "Team Muro" de unirse al plan. Alfredo Adame y Eleazar Gómez sí accedieron, pero el "Golden Boy" aparentemente cometió un error a la hora de nominar: durante La Asamblea mencionó a Sergio Mori en lugar de El Patrón.

De manera inicial, el plan salió tal como debía: El Patrón y Lis Vega quedaron nominados junto a Fabiola Campomanes y Kim Shantal. Sin embargo, todavía no es seguro que la estrategia se concrete del todo.

Si El Patrón, Fabiola o Lis ganan La Salvación, tienen la posibilidad de NO nominar a Sergio en La Traición. El "Team Cacaraqueo" está confiando en que el viernes haya Doble Traición; es decir, que quien gane La Salvación nomine a alguien y esa persona también pueda nominar directo a otro granjero. Pero, si no hay Doble Traición, sus probabilidades se reducen.

La Granja VIP
Kim Shantal
Sergio Mayer Mori
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×