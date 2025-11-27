¿Sí les salió? Este era el plan del “Team Cacaraqueo” para nominar en La Asamblea de La Granja VIP

En la semana 7 de La Granja VIP, resulta cada vez más difícil ocultar cualquier estrategia en equipo o alianza, y eso quedó evidente en La Asamblea. El "Team Cacaraqueo", compuesto principalmente por Kim Shantal, La Bea y César Doroteo, llevó a cabo un "plan maestro" que supuestamente fue idea de Kike Mayagoitia. A continuación te lo explicamos.

Cuál era el plan de Kim Shantal, La Bea y César Doroteo para nominar a Sergio Mayer Mori en La Asamblea de La Granja VIP

De la manera más simplificada, el plan para La Asamblea del 27 de noviembre era nominar a El Patrón y Lis Vega; el "Team Cacaraqueo" no iba contra ellos, sino pretendía usarlos como estrategia. La idea es que Sergio Mayer Mori no quedara nominado el miércoles y tuviera la posibilidad de ganar La Salvación el jueves; en lugar de eso, quieren nominarlo el viernes durante La Traición, para que no pueda salir de la lista antes de La Gala de Eliminación.

Kim Shantal, La Bea y César Doroteo querían nominar a Sergio Mayer Mori pero no querían darle la oportunidad de ganar La Salvación, por esa razón prefirieron evitar que entrar a la lista desde el miércoles.

Para lograr su estrategia, Kim Shantal convenció al "Team Muro" de unirse al plan. Alfredo Adame y Eleazar Gómez sí accedieron, pero el "Golden Boy" aparentemente cometió un error a la hora de nominar: durante La Asamblea mencionó a Sergio Mori en lugar de El Patrón.

De manera inicial, el plan salió tal como debía: El Patrón y Lis Vega quedaron nominados junto a Fabiola Campomanes y Kim Shantal. Sin embargo, todavía no es seguro que la estrategia se concrete del todo.

Si El Patrón, Fabiola o Lis ganan La Salvación, tienen la posibilidad de NO nominar a Sergio en La Traición. El "Team Cacaraqueo" está confiando en que el viernes haya Doble Traición; es decir, que quien gane La Salvación nomine a alguien y esa persona también pueda nominar directo a otro granjero. Pero, si no hay Doble Traición, sus probabilidades se reducen.