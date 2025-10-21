Estos son los 5 diferentes tipos de sueño que existen, de acuerdo con la ciencia

Cuando las personas duermen suelen tener diferentes formas de hacerlo y tienen sueños diferentes; sin embargo, lo que pocos saben es que estos podrían tener un significado especial. Ahora, se ha dado a conocer que existen cinco perfiles distintos de sueños. Se especificó que cada tiene una relación especial con la salud mental, el comportamiento y el desarrollo del cerebro.

Los expertos en la materia han asegurado que no todo depende de las horas que se pasa de descanso, sino de la calidad y tipo de descanso que se tenga, lo cual es fundamental para las personas.

¿Cuántos tipos de sueños existen?

De acuerdo con las investigaciones de Human Connectome Project, quienes decidieron hacer un análisis de más de 770 adultos jóvenes, donde se incluyó información sobre su cerebro, hábitos de sueño, estado de salud y estilo de vida. Una vez que obtuvieron estos registros, se logró obtener cinco tipos de sueños diferentes, los cuales influyen en el descanso y en las emociones de las personas.

Primer perfil: Se relaciona con el mal descanso y una mayor predisposición a la ansiedad, el estrés, la depresión y la ira. Este grupo suele tardar más en conciliar el sueño y no estar bien con el tiempo descansado.

Segundo perfil: Personas sin muchos problemas para dormir, aunque tienen problemas de salud mental derivados de otras causas, como TDAH o altos niveles de tristeza y miedo.

Tercer perfil: Suelen usar medicamentos para dormir. Aunque son personas más organizadas, tienen ciertas dificultades cognitivas, entre ellas la memoria y la inteligencia fluida.

Cuarto perfil: Personas que suelen dormir poco, por lo que muestran más agresividad, problemas para relacionarse y con el control de emociones.

Quinto perfil: Están las personas que se despiertan muchas veces en la noche. Suelen tener irritabilidad y ansiedad, junto con un más alto de presentar hipertensión, consumo de alcohol y tabaco.

