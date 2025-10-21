Lanzan inesperado mensaje tras el asesinato del Medio Metro poblano

Tras la muerte de Medio Metro poblano, cuyo nombre real es Francisco Pineda Pérez, cientos de seguidores se expresaron en las redes sociales manifestando su pésame y tristeza. El reconocido personaje era parte del grupo Super T.

En este marco, uno de los que se expresó tras la pérdida de Medio Metro poblano fue José Eduardo Rodríguez, el Medio Metro que trabajó con el DJ Sonido Pirata.

¿Qué dijo Medio Metro al conocer la muerte de su par poblano?

Medio Metro utilizó sus redes sociales para expresar su conmoción por la muerte de Medio Metro poblano y aprovechó la oportunidad para reconocer a su colega como “el original”. Tal es así, que el ex acompañante de Sonido Pirata deseó el eterno descanso de Medio Metro poblano y se solidarizó con la familia del artista.

“El ambiente sonidero está de luto. Hoy me uno profundamente la pena del compañero Panchito Medio Metro Original de Puebla. Dios lo tenga en la Santa Gloria y pronta resignación a sus familiares. Descanse en paz”, escribió Medio Metro en sus redes sociales.

Este pésame sorprendió a muchos de sus seguidores, sobre todo por reconocer a Medio Metro poblano como “el original”. Aunque la gran mayoría aplaudió las nobles palabras de José Eduardo Rodríguez, resaltando que en momentos así las diferencias quedan de lado.

¿De qué murió Medio Metro poblano?

El cuerpo sin vida de Medio Metro poblano fue encontrado este lunes 20 de octubre a la orilla de un canal, con impactos en la cabeza y signos de violencia.

Se presume que Medio Metro poblano estaría involucrado en cosas ilegales y que consumía sustancias ilícitas. Sin embargo, pese a las especulaciones, personal de investigaciones no ha ofrecido información, ni tampoco su familia ha brindado declaraciones al respecto.

De manera que los motivos de su deceso han generado varias especulaciones, pero todo apunta a un aparente asesinato por algún tipo de ajuste de cuentas.