“Si tienes que hacerlo, vota por mí": Lolita Cortés consuela a Eleazar Gómez tras polémica en Asamblea
El primer nominado de la segunda semana de La Granja VIP rompió en llanto al explicarle su versión de los hechos
La tensión generada por la nominación de Sandra Itzel a manos de Eleazar Gómez en la Asamblea de anoche no se detiene y el primer nominado de la segunda semana de La Granja VIP rompió en llanto al desahogarse y explicarle su versión de los hechos a Lolita Cortés.
Galerías y Notas Azteca UNO