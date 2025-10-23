inklusion logo Sitio accesible
“Pasé de ser la novia a ser la amante": La Bea deja impactados con esta anécdota a los granjeros

La Bea contó la historia de los “deslices” que tuvieron ella e Isra, su novio, cuando comenzaba su relación. “Teníamos 18, éramos unos mensos”, dijo la comediante.

Impactados quedamos todos con la anécdota que contó La Bea después del desayuno. La granjera relató una serie de “deslices” que tuvieron ella y su novio, Isra, cuando tenían alrededor de 18 años y comenzaban su relación. Aclaró que en la actualidad todo está bien en su relación.

La Granja VIP
