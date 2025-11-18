Botas blancas para este invierno: los 3 consejos de Vogue para usarlas de forma correcta

Este invierno, las botas blancas vuelven a posicionarse como uno de los accesorios más elegantes y versátiles del guardarropa. Aunque pueden parecer desafiantes de combinar, Vogue compartió tres consejos clave para incorporarlas con acierto en cualquier look. Desde cómo equilibrar tonos y texturas hasta las prendas que mejor las potencian, estos tips te ayudarán a lucirlas con seguridad y estilo, sin importar la ocasión.

La popular revista de moda publicó tres recomendaciones fundamentales para usar este calzado de manera acertada con algunos outfits, entre los que destacó:



Botas blancas con faldas midi: para estilizar la figura, la falda debería terminar unos centímetros debajo de la rodilla o a media pantorrilla. Las botas blancas, al ser llamativas, funcionan perfecto cuando no compiten con demasiada longitud. Pueden ser fluidas, plisadas o satinadas, dado que el contraste entre la textura y el calzado crea un look equilibrado y moderno.

Botas blancas con vestidos boho: aportan un toque pulido que equilibra perfecto la esencia relajada del estilo boho. Son ideales para darle frescura a estampados florales, encajes o telas ligeras.

Canva

Botas blancas con pantalones de rayas: los pantalones de rayas verticales estilizan la figura y crean una línea continua que combina muy bien con el contraste limpio del blanco. Estas botas son ideales porque se integran fácilmente bajo el pantalón. Si usas caña media, deja que el bajo del pantalón roce ligeramente la bota para un efecto más moderno.

Los accesorios que combinan con botas blancas

Por otra parte, es importante tener en cuenta qué accesorios debes usar cuando luces botas blancas. Por tal motivo, desde Pinterest crearon una guía práctica y con estilo para que no te falte nada:



Bolsos en tonos neutros

Joyería dorada o plateada

Cinturones delgados y discretos

Sombreros y gorros sobrios

Bufandas y pañuelos suaves

Gafas de sol minimalistas

Bolsos tipo crossbody o clutch geométrico.

Además, expertos de moda remarcaron que los diseños simples y estructurados elevan el look y combinan perfecto con la limpieza visual del blanco.