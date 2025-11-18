¿Desafían su autoridad? Fabiola Campomanes REGAÑA a los granjeros, pero ellos LE RESPONDEN. “No vengamos a lloriquear”
En su primera mañana como La Capataz, Fabiola Campomanes convocó a junta para regañar a los granjeros. Sin embargo, la mayoría no estuvo de acuerdo con ella.
Fabiola Campomanes se molestó mucho esta mañana porque ni los peones ni los granjeros se levantaron lo suficientemente temprano, a su parecer. Por eso, convocó a una junta para poner las reglas claras; “todos hemos trabajado afuera y hemos tenido un horario para levantarnos afuera”, les dijo. Sin embargo, la mayoría de los granjeros encontró razones para responderle porque no les quedó claro qué les estaba pidiendo.
