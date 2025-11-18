¿Desafían su autoridad? Fabiola Campomanes REGAÑA a los granjeros, pero ellos LE RESPONDEN. “No vengamos a lloriquear”

Fabiola Campomanes se molestó mucho esta mañana porque ni los peones ni los granjeros se levantaron lo suficientemente temprano, a su parecer. Por eso, convocó a una junta para poner las reglas claras; “todos hemos trabajado afuera y hemos tenido un horario para levantarnos afuera”, les dijo. Sin embargo, la mayoría de los granjeros encontró razones para responderle porque no les quedó claro qué les estaba pidiendo.