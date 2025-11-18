Adiós a la ropa blanca con manchas amarillas: así puedes evitar que se percudan, según expertos

¿Tus camisas, sábanas y playeras blancas ya no brillan como antes y tienen ese tono amarillento imposible de quitar? Ese efecto “percudido” tiene solución y no necesitas productos caros ni blanqueadores agresivos. Según expertos, estas manchas amarillas se pueden prevenir (¡y hasta eliminar!) con remedios caseros efectivos y hábitos simples. Checa los trucos que sí funcionan para que tu ropa blanca vuelva a deslumbrar.

De acuerdo a especialistas en lavandería y química textil del sitio Home Center, las manchas se forman a causa del sudor, los desodorantes, la acumulación de detergente y, por supuesto, el paso del tiempo. Sin embargo, con la mezcla natural de bicarbonato de sodio y vinagre blanco puedes erradicarlas sin dañar los tejidos.

Así debes aplicar la preparación casera para eliminar manchas blancas de tu ropa

Ambos ingredientes tienen propiedades limpiadoras y blanqueadoras que eliminan residuos de las prendas. No obstante, debes seguir una serie de pasos para lograr definitivamente sacar las manchas:



Llenar el lavarropas como de costumbre con tu ropa blanca.

Agregar media taza de bicarbonato de sodio directamente, el cual actuará como limpiador profundo y neutralizador de olores.

En el compartimento del suavizante, añadí media taza de vinagre blanco.

Programar un ciclo de lavado con agua fría o tibia. Al terminar, tender las prendas a la sombra, ya que el sol puede generar el efecto contrario.

¿Cómo cuidar la ropa blanca para evitar manchas amarillas?

Por otra parte, los expertos compartieron los consejos más efectivos (y comprobados) para que tu ropa se mantenga impecable por años y nunca más aparezcan esas manchas o el efecto percudido. Entre ellos, mencionaron:

