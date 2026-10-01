Natalia y su grupo revelan su estrategia para La Salvación: buscarán BLOQUEAR a este Granjero
Natalia reveló su estrategia y el grupo de Niurka va por el mismo camino: apuntan a echar tierra a uno de los miembros del grupo de Manelyk
A pocas horas de que se lleve a cabo La Salvación, Natalia Alcocer y el grupo de Niurka Marcos comenzaron a debatir sus estrategias para esta noche. Los Granjeros tendrán la posibilidad de “Echar Tierra” a uno de los nominados para que no puedan disputar la prueba y la decisión está tomada: irán por uno de los miembros del grupo de Manelyk González.