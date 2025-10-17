inklusion logo Sitio accesible
“Ya están viendo que nosotros sí somos un team”, dice Eleazar Gómez a El Patrón y Omahi

El Patrón opina que los otros granjeros quieren formar parte del grupo que formó con Eleazar Gómez y Omahi.

Eleazar Gómez, El Patrón, Omahi y Kike Mayagoitia hablaron sobre cómo en la primera semana es muy difícil nominar porque todavía no hay motivos. “Ahorita yo sí podría poner razones”, dice Eleazar. También hablaron sobre su “team” recién formado, en el que también consideran dentro a Sergio Mayer Mori.

La Granja VIP
