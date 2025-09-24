Ya tenemos horario oficial para La Granja VIP: aquí te contamos todos los detalles

La espera terminó: ¡ya tenemos hora confirmada para el estreno de La Granja VIP! El reality show más esperado del año llegará a la pantalla de Azteca UNO el próximo 12 de octubre a las 8:00 pm, en punto del horario estelar. Una cita que ningún fan del entretenimiento puede perderse, porque será el momento en que nuestras celebridades favoritas se enfrenten al reto más salvaje de sus vidas.

La emoción no termina ahí. Además de seguir cada capítulo en televisión, los fans podrán disfrutar del contenido 24/7 durante dos semanas en el sitio web oficial, viviendo cada detalle y cada chisme desde la granja. Y para quienes no quieran perderse nada, después de ese periodo el acceso completo estará disponible en Disney Plus, abriendo la experiencia a todavía más público.

Con esta dinámica, el programa no solo promete diversión en horario prime time, también se convierte en una experiencia digital inmersiva que acercará a la audiencia con sus granjeros y granjeras favoritas las 24 horas del día.

Estos son los granjeros ya revelados

Hasta ahora, varios nombres han levantado la expectativa de lo que será esta primera temporada de La Granja VIP. Entre los granjero ya revelados encontramos a personalidades como Alberto del Río, Sandra Itzel, Kim Shantal, Cesar Doroteo, Jawy y Alfredo Adame quienes llegan dispuestos a demostrar que pueden adaptarse a una vida llena de trabajo, retos físicos y convivencia intensa lejos de las comodidades de la ciudad.

Cada uno aportará su carácter, su historia y su “lado animal” a esta convivencia única. Desde la fuerza de los atletas hasta la picardía de los creadores digitales y la experiencia de las figuras del espectáculo, el reality apunta a ser un verdadero choque de personalidades en el campo.

La cuenta regresiva ya comenzó y el horario está marcado: 12 de octubre, 8:00 pm, Azteca UNO. La Granja VIP no es un reality más, es una experiencia multiplataforma que nos invita a descubrir qué tan lejos están dispuestas a llegar las celebridades cuando se enfrentan a la vida de campo. Prepara las palomitas, porque este espectáculo promete darnos de qué hablar desde el primer minuto.

