¡A ver, bésense! Omahi revela que hay shippeo con El Patrón: “Ya dormimos juntos”
Haber compartido la cama dejó un shippeo oficial entre Omahi y El Patrón
Las relaciones dentro de La Granja VIP están dando mucho de qué hablar, y esta vez no se trata de una pelea ni de una estrategia de juego. En una plática entre varios habitantes, Omahi soltó una confesión inesperada que provocó risas, reacciones y, por supuesto, un nuevo shippeo que ya está dando vueltas en redes.
¿Por qué Omahi y El Patrón están siendo shippeados en La Granja VIP?
Durante una convivencia con Kim, Manola, Jawy y Kike, Omahi confirmó que ya tenía un “shippeo” oficial dentro de La Granja VIP. El nombre que soltó no fue cualquier cosa, pues se trató de ¡El Patrón! Las carcajadas no se hicieron esperar, y el ambiente se volvió aún más divertido cuando El Patrón confirmó el comentario de forma muy natural.
Todo surgió porque, en uno de los acomodos para dormir, ambos terminaron compartiendo cama. Aunque lo dijeron entre bromas, el resto del grupo no dejó pasar el momento para animarlos. Y con un clásico “A ver, bésense”, Kike les pedía que lo hicieran como si realmente estuvieran enamorados.
@lagranjavipmx #Omahi asegura que ya tiene un shipeo confirmado con #ElPatrón 😅 ¿Será amor verdadero? 💘👀 Lunes a viernes 9:00 p.m. por Azteca UNO Domingo La Gala 8:00 p.m. por Azteca UNO #LaGranjaVIP 🌾 transmisión 24/7 en #DisneyPlus ♬ sonido original - La Granja VIP
¿Qué pasó entre Omahi y El Patrón al dormir juntos?
Aunque fue una situación circunstancial por la forma en que se eligieron los lugares en la habitación, Omahi y El Patrón se lo tomaron con humor y lo convirtieron en parte del juego dentro de La Granja VIP. Lejos de incomodarse, ambos se mostraron relajados e incluso siguieron con el tema en tono de broma, mientras los demás seguían el cotorreo pidiendo pruebas de ese “romance”.
El buen ambiente y la confianza entre los participantes ha permitido que momentos como este se vuelvan parte del encanto del programa. Lo cierto es que el shippeo entre Omahi y El Patrón ya es tema en redes, y aunque es evidente que todo fue en tono de juego, los fans están encantados con la dinámica.
La Granja VIP no deja de sorprender y regalar momentos únicos entre los famosos. ¿Será este solo el inicio de más bromas o se volverá una dinámica recurrente entre los dos? Solo el tiempo (y las cámaras) lo dirán.
No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.