¿Cuál será el legado del segundo eliminado de La Granja VIP? Estas son las apuestas de Kim Shantal y Jawy

El ambiente en La Granja VIP se está poniendo cada vez más tenso. Mientras algunos descansan o intentan mantener la calma, otros ya están haciendo cuentas, observan movimientos y se preparan para lo inevitable, un nuevo legado producto de la eliminación que llegará este domingo y, probablemente, más de una estrategia inesperada.

¿A quién podría nominar Sandra en su legado?

En una de las conversaciones más interesantes del día, Sandra dejó claro que ya tiene decidido a quién entregará El Legado si llega ella es la eliminada este domingo, aunque no reveló nombres. Lo que sí hizo fue lanzar una advertencia a los que estaban cerca con un firme “ya se enterarán”.

Esto activó la imaginación de Jawy, quien comenzó a analizar en voz alta los posibles nombres que podrían verse afectados. Entre sus opciones mencionó a Manola, con quien Sandra tuvo diferencias recientemente, y a Eleazar, que ya está nominado pero podría recibir un nuevo golpe, si recordamos que el fue nominado por El Legado de la primera eliminada, Carolina Ross. Kim Shantal, sin despegarse mucho de esa línea, agregó que también podrían estar en la mira El Patrón o incluso el propio Jawy.

¿Quién es el más fuerte dentro de La Granja VIP?

Mientras analizaban las opciones, Kim y Jawy reflexionaron sobre la competencia y el poder del público. Kim cuestionó quién será realmente el más fuerte en esta temporada, mientras Jawy reconocía que no lo tiene claro y que todo podría definirse por cómo los ven desde afuera.

Aunque él asegura tener buena relación con todos, también es consciente de que su historial en otros realities puede jugarle en contra. Comentó que mucha gente lo relaciona con sus triunfos anteriores, lo que puede generar presión o expectativas que en La Granja VIP no aplican de la misma forma.

Ambos coincidieron en que lo que ocurra en esta eliminación podría cambiar el rumbo del juego, desde el destinatario del Legado que dejará el granjero que salga, hasta el efecto que tendrá sobre las alianzas y percepciones del público. Con las emociones a flor de piel, el segundo eliminado está por dejar su huella… y su decisión podría generar un nuevo conflicto dentro del grupo.