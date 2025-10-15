“Volvería a ROMPER las REGLAS por mis peones": Sergio Mayer Mori no se arrepiente

Antes de comenzar el tercer día de actividades de La Granja VIP, la reunión con el Tío Pepe arrojó una interesante declaración por parte del primer Capataz.

Después de que el mayoral conociera un poco más de los granjeros, Sergio Mayer Mori aseguró que estaba “muy orgulloso de su grupo” y que “lo hacen ver bien”, por lo que el Tío Pepe quiso conocer qué opinaban sus compañeros, a lo que ellos respondieron con comentarios más que positivos.

Cuando el mayoral le preguntó al Capataz si estaba consciente de algunas atribuciones otorgadas que pudieran estar fuera del reglamento, Mayer Mori lo confirmó y enfatizó que “lo volvería a hacer”.

El uso de los baños en la granja por parte de los peones fue el primer tema en ser tratado por él y señaló que no iba a poner en peligro la salud de las cuatro celebridades que duermen en el granero. Además, afirmó que aceptaba las consecuencias de su decisión, lo que generó una muestra de respeto del propio Tío Pepe, ya que aseguró que su firmeza “es una actitud de liderazgo”.

Sin embargo; el Capataz dejó en claro que lo ocurrido ayer se trató de una situación única y pidió a los peones que una vez terminada la jornada del día, usaran sus propios baños para posteriormente pasar a la granja y comer todos juntos.