El Patrón y los granjeros espantaron a La Bea con estas bromas de madrugada en La Granja VIP

La noche parecía tranquila en La Granja VIP, pero la habitación del Capataz se convirtió en escenario de gritos, risas y bromas pesadas que tomaron por sorpresa a La Bea. Lo que inició como una convivencia relajada después de un reto especial y una pijamada con película de terror incluida, terminó con uno de los momentos más divertidos y aterradores que se han vivido en esta temporada.

¿Qué pasó con La Bea durante la madrugada?

Después de una intensa jornada en la que los granjeros trabajaron para ganarse un aumento del presupuesto, El Patrón ideó un plan para asustar a La Bea justo antes de dormir. Mientras ella salía por un vaso con agua, él se escondió al pie de la cama, en una zona donde no podía ser visto. Con la luz apagada y sin que nadie sospechara, esperó en silencio... aunque por tanto tiempo que casi se queda dormido en el suelo.

El susto fue épico. Apenas cruzó la puerta, La Bea soltó un grito que despertó carcajadas en la habitación y fuera de ella hasta el “maquilladero”, la zona de espejos. Aunque El Patrón logró su objetivo, el precio fue una leve lesión en la rodilla por el impulso con el que se lanzó al frente. Nada grave, pero suficiente para recordarle que las bromas también duelen.

Jawy, Kim y Teo, que esperaban en la zona de espejos, salieron corriendo al escuchar el grito, a lo que La Bea solo comentó entre risas el gran susto que le dieron y que solo veía la cabeza de El Patrón “flotando” en la oscuridad.

¿Qué otra broma le hicieron a La Bea en La Granja VIP?

El ambiente bromista no terminó ahí. Inspirados por el susto inicial, Jawy, Kim y Teo decidieron jugar su propia broma. Con toda la calma del mundo, inflaron un condón y lo llenaron con crema para que, al desinflarse, hiciera un ruido escandaloso. Aprovecharon que la llave electrónica de la habitación del Capataz estaba colgada en la puerta, los tres ingresaron sigilosamente y dejaron la trampa justo a tiempo.

Aunque la broma tomó su tiempo en surtir efecto, los granjeros esperaron con ansias el resultado, lo que generó aún más expectativa entre los habitantes de La Granja VIP.

Este tipo de momentos muestran cómo, incluso en medio de retos y tensiones, los granjeros encuentran espacio para divertirse y fortalecer sus lazos… o para espantarse en medio de la madrugada.

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.