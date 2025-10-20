inklusion logo Sitio accesible
Estos fueron los mejores memes y reacciones de la segunda gala de La Granja VIP

En la segunda gala de La Granja VIP hubo muchas traiciones, sorpresas y revelaciones y estos fueron los memes más divertidos y las mejores reacciones en redes.

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
La Granja VIP
ver fotos
001 Los mejores memes y reacciones de la segunda gala de La Granja VIP.jpg
¡Prepárate para disfrutar los memes y reacciones más divertidas que dejó la segunda gala de La Granja VIP!
Crédito: TV Azteca
002 Los mejores memes y reacciones de la segunda gala de La Granja VIP.jpg
Durante la gala, los granjeros tuvieron que votar para definir quiénes serán los peones esta semana y al público no se les escapa nada.
Crédito: Twitter / X One More Girl
003 Los mejores memes y reacciones de la segunda gala de La Granja VIP.jpg
Teo conoció el verdadero rostro de Eleazar, y las reacciones del granjero y sus fans, no se hicieron esperar.
Crédito: Twitter / X Manu Romero
004 Los mejores memes y reacciones de la segunda gala de La Granja VIP.jpg
Muchos quedaron muy felices con el resultado final de la noche. ¿Opinas lo mismo?
Crédito: Twitter / X la vida de un showsero
005 Los mejores memes y reacciones de la segunda gala de La Granja VIP.jpg
Hubo mucha polémica con las reacciones de Sergio Mayer Mori al ver los resultados de la gala.
Crédito: Twitter / X Carlos buburrón
006 Los mejores memes y reacciones de la segunda gala de La Granja VIP.jpg
El público no dudó en aplaudir la actitud con la que regresó a la granja Teo, luego de su salvación.
Crédito: Twitter / X Jorge Aguilar
007 Los mejores memes y reacciones de la segunda gala de La Granja VIP.jpg
Todos se mantienen muy atentos a lo que sucede en el 24/7 y comienzan a conocer a los granjeros más profundamente.
Crédito: Twitter / X Spooky Fangirl
008 Los mejores memes y reacciones de la segunda gala de La Granja VIP.jpg
Las traiciones salieron a la luz y esta semana las cosas podrían cambiar drásticamente.
Crédito: Twitter / X xoch garcía
010 Los mejores memes y reacciones de la segunda gala de La Granja VIP.jpg
No te pierdas el 24/7 y disfrutar de todo lo que hacen cada uno de los granjeros.
Crédito: Twitter / X Don Sincero
014 Los mejores memes y reacciones de la segunda gala de La Granja VIP.jpg
Durante la gala, se reveló luego de la votación que uno de los peones e esta semana sería Jawy.
Crédito: Twitter / X Soy Marbe
015 Los mejores memes y reacciones de la segunda gala de La Granja VIP.jpg
Cuando se reveló que Teo permanecería en La Granja VIP una semana más, los fans lo celebraron en redes sociales.
Crédito: Twitter / X @ms_camara21
017 Los mejores memes y reacciones de la segunda gala de La Granja VIP.jpg
Los fans de Bea no se quedaron atrás y celebraron que la comediante lograra quedarse a pesar de lo que creían los granjeros que la nominaron.
Crédito: Twitter / X @salirconvida
018 Los mejores memes y reacciones de la segunda gala de La Granja VIP.jpg
Aunque fue triste la salida de Carolina Ross, los fans celebraron que Bea y Teo permanecieran en La Granja.
Crédito: Twitter / X iitsnadiaaaa
019 Los mejores memes y reacciones de la segunda gala de La Granja VIP.jpg
Las personas que ven La Granja VIP son, sin duda alguna, de las más creativas de todo el Internet.
Crédito: Twitter / X MAURICIO ALAGÓN
022 Los mejores memes y reacciones de la segunda gala de La Granja VIP.jpg
Esto a penas comienza y muchos de los granjeros no se imaginan lo fuerte que está La Bea. ¿Comenzarán a sospechar?
Crédito: Twitter / X @elCafeinomano

Anoche se llevó a cabo la segunda gala de La Granja VIP y hubo de todo. Fuertes revelaciones, grandes cambios y la primera eliminada del reality, Carolina Ross. Lo que se vivió esta noche dio mucho de qué hablar y las redes sociales se llenaron de memes y reacciones. Es por eso que hoy traemos para ti, los más divertidos.

La Granja VIP
La Bea
César Doroteo
Carolina Ross
