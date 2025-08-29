CONFIRMADO: Mallezaa entra a la La Granja VIP y será la nueva Conductora Digital
Estamos a unas semanas del gran inicio de La Granja VIP y las revelaciones no paran. Te contamos todo sobre Mallezaa, nuestra Conductora Digital.
El mundo digital es imparable, es por eso que siempre es muy importante tener un comunicador eficaz y carismático para que lleve la información de último momento directamente a los dispositivos. En este nuevo proyecto de TV Azteca tenemos a lo mejor de lo mejor y hoy te presentamos a Mallezaa, nuestra conductora digital.
¿Quién es Malleza, Host Digital de La Granja VIP?
Mallezaa es una joven de 23 años de edad, nació el 25 de octubre del 2001 y se ha consolidado como una de las influencers promesa de TikTok, Instagram y demás redes sociales.
Mallezaa se lanzó como creadora de contenido en el año 2019 y muy rápido ganó fama gracias a sus videos donde habla sobre las polémicas de los famosos y la cultura pop.
Marielle Zamora es su nombre real y empezó en la época de la pandemia, cuando apenas tenía 19 años, y siempre le ha gustado contar historias, por lo que no dudó en tomar su teléfono celular y grabar una breve crónica de un famoso y fue un total éxito, pues su manera de expresarse le encantó a muchos.
Actualmente, la influencer cuenta con más de 2.2 millones de seguidores en su cuenta de TikTok y estamos seguros de que la va a romper en este nuevo proyecto de TV Azteca, La Granja VIP, pues ella será la encargada para llevarnos a todos de la mano sobre todos los detalles que pasan dentro del reality que tendrá a todos al filo del asiento.