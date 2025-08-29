Periodista, influencer y la nueva conductora digital de La Granja VIP México, ella es Mallezaa
De las redes sociales a la pantalla: conoce a Mallezaa, la nueva voz digital que conquistará La Granja VIP México.
Mallezaa es una creadora de contenido mexicana que ha encontrado en las redes sociales su espacio natural para conectar con el público.
Crédito: Melleza
Su nombre artístico y digital es el que la mayoría de sus seguidores reconoce, posicionándola como una figura emergente dentro del mundo del entretenimiento online.
Desde muy joven mostró interés por la comunicación y las plataformas digitales, lo que la motivó a abrir perfiles en redes sociales donde comenzó a compartir su estilo auténtico.
Su carisma y espontaneidad le permitieron ganarse rápidamente una comunidad fiel, especialmente en TikTok, donde ha generado gran interacción.
En esta plataforma, Malleza comparte desde tendencias virales hasta opiniones personales, siempre con un tono fresco y cercano.
Además de TikTok, también tiene presencia en Instagram y X (antes Twitter), donde comparte parte de su vida cotidiana y mantiene contacto directo con sus seguidores.
Su estilo se caracteriza por ser natural, divertido y transparente, lo que la ha convertido en una voz cercana para las audiencias digitales más jóvenes.
Aunque su carrera aún es emergente, ha logrado abrirse paso en un medio competitivo gracias a su capacidad de generar conversación en torno a temas de actualidad.
Uno de sus mayores talentos es la forma en que logra enganchar con la audiencia en tiempo real, lo que la hace ideal para ser la Creadora Digital de La Granja VIP México.
Su participación en el reality representa su primer gran reto televisivo, trasladando la cercanía de las redes sociales al ecosistema de un programa de gran audiencia.
El rol de Conductora Digital implica ser la conexión directa entre lo que ocurre dentro del reality y la conversación online, un puente que Malleza está preparada para construir.
Con esta oportunidad, su carrera da un salto importante, posicionándola ya no solo como influencer, sino también como una figura en medios de comunicación masiva.
Su incorporación a La Granja VIP México confirma que las producciones actuales buscan integrar a talentos digitales para ampliar su impacto en audiencias multiplataforma.
Para Mallezaa, este paso significa consolidar lo que inició como un proyecto personal en redes, convirtiéndolo en una carrera profesional en entretenimiento y comunicación.
Sin duda, su autenticidad, creatividad y capacidad de conexión serán claves para que su nombre siga creciendo y se consolide como una de las nuevas voces digitales en México.