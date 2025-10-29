¡Pura cizaña! Eleazar Gómez asegura que uno de los granjeros planea un complot para sacarlo de La Granja VIP

Las tensiones siguen subiendo en La Granja VIP, y esta vez Eleazar Gómez volvió a encender la conversación al confesar que sospecha de un posible complot en su contra. Todo ocurrió durante una charla con Omahi en el Granero, donde el actor aseguró sentirse observado y criticado constantemente por sus compañeros, especialmente por Kim Shantal.

¿Quién estaría hablando mal de Eleazar Gómez en La Granja VIP?

Mientras Omahi intentaba descansar, Eleazar le contó que ha notado ciertos comentarios que lo hacen pensar que algunos granjeros quieren verlo fuera de la competencia. “Nada más anda metiendo pura cizaña de mí por toda la casa”, dijo al referirse a Kim, con quien, según él, la relación ha sido tensa desde hace varios días.

Aunque reconoció que Kim le cae bien, también mencionó que ha escuchado más de una vez, que ella habla mal de él, algo que lo mantiene incómodo dentro de la casa. Omahi intentó calmar la situación al aconsejarle que se alejara de los conflictos, pero Eleazar aseguró que no piensa quedarse callado ni dejar que las críticas lo derrumben.

¿A quién podría nominar La Bea esta semana?

Durante la conversación, los peones también analizaron las próximas nominaciones. Eleazar cree que La Bea, actual Capataz, podría elegirlo para el Martes de Duelo, pues considera que ella tiene buena relación con Kike y Sergio, lo que lo deja en una posición vulnerable.

Sin embargo, el actor aseguró que no se rendirá fácilmente y que su objetivo es mantenerse dentro del reality el mayor tiempo posible. “Yo tengo que estar aquí hasta que sean ocho semanas”, declaró con determinación, para dejar claro que confía en el apoyo de sus seguidores.

Los fans de La Granja VIP ya reaccionaron en redes, divididos entre quienes creen en la versión de Eleazar y quienes piensan que su actitud podría estar generando más conflictos de los que imagina.

Para descubrir estos y más detalles entre los granjeros, no te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.