La Granja VIP: ¿quién es el granjero encubierto? Esto adelantó Adal Ramones

Durante los primeros minutos, La Granja VIP ya dio su primera sorpresa a los fanáticos. Durante la presentación de los críticos que participan en el reality show, Adal Ramones reveló que no serán 15, sino 16 los participantes, pues habrá un granjero encubierto.

Tras presentar a Flor Rubio, Lola Cortés, Rey Grupero, Ferka y Linet Puente, Adal dio a conocer que uno de los críticos se sumará a los granjeros desde el primer día. El anuncio sorprendió a los críticos y la gran incógnita avivó la conversación sobre quién podría ser el granjero encubierto.

¿Quiénes son los críticos de La Granja VIP?

Cada uno de los críticos llega con una personalidad muy marcada, lo que hace aún más interesante tratar de adivinar quién podría dejar su rol de juez para entrar a la competencia. Flor Rubio, con su experiencia en espectáculos y análisis de celebridades, suele tener una mirada observadora y calculadora. Su estilo es más diplomático, pero firme.

Lola Cortés, conocida por su intensidad en programas de talento, es directa, pasional y no teme decir lo que piensa. Muchos consideran que tiene madera para entrar al juego con fuerza. Por su parte, Rey Grupero, irreverente y controversial, ya ha vivido la experiencia de realities y podría sorprender como jugador si le toca ese papel.

Ferka, con su carácter frontal y presencia fuerte, podría encajar perfectamente en la dinámica de convivencia, mientras que Linet Puente, con un perfil más analítico y comunicativo, también sería una carta inesperada dentro del grupo de granjeros.

¿Qué pasará con el granjero encubierto en La Granja VIP?

El hecho de que uno de los críticos esté infiltrado abre muchas teorías entre el público. ¿Estará infiltrado para espiar? ¿Jugará con ventaja o simplemente será uno más en la competencia? Por ahora, nadie sabe quién será, pero el ambiente ya se puso tenso entre los granjeros.

La audiencia está atenta a cada gesto, palabra o reacción que pueda delatar al elegido o elegida. Mientras tanto, la incertidumbre se apodera de la granja y promete poner a prueba la intuición de todos.

La Granja VIP se transmite por Azteca UNO a las 9:00 p.m., y también puedes seguir cada momento en Disney+ con acceso 24/7.