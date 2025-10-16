La Bea rompió el silencio tras su nominación y pidió apoyo: “Merezco seguir en La Granja VIP”

La primera semana de nominaciones en La Granja VIP trajo consigo una mezcla de emociones, y una de las más conmovidas fue La Bea, quien compartió con el público lo que siente al estar en riesgo de salir del reality. Con su característico sentido del humor y una sinceridad que tocó a muchos, la comediante pidió el apoyo de sus seguidores para seguir dentro del programa.

¿Qué dijo La Bea tras su nominación en La Granja VIP?

Con una mezcla de risa nerviosa y honestidad, La Bea confesó que estar nominada no le resulta indiferente. Aunque su paso por La Granja VIP ha estado lleno de energía, bromas y buena actitud, reconoció que la noticia la hizo reflexionar. “Quiero seguir aquí”, expresó para dejar claro que aún tiene mucho que mostrar dentro del programa.

La granjera explicó que siente una conexión especial con sus compañeros y con el público, y aseguró que todavía hay muchas facetas de su personalidad que la audiencia puede descubrir. “Merezco seguir en la Granja”, insistió con firmeza al destacar que el equipo Peón demuestra esfuerzo y compromiso en cada una de sus tareas.

¿Quiénes apoyan a La Bea en La Granja VIP?

Además de su mensaje, varios de sus compañeros se pronunciaron para mostrarle su respaldo. Sandra Itzel y Sergio Mayer Mori fueron algunos de los primeros en pedir votos a favor de la comediante, al destacar su alegría y compañerismo. Incluso, Sandra bromeó al prometer una “boda en vivo” con La Bea si logra quedarse una semana más en el reality, una idea que desató risas entre los granjeros y en redes sociales.

El público ha comenzado a reaccionar con cariño ante el llamado de La Bea, quien con su carisma y espontaneidad se ha ganado un lugar especial en el corazón de los seguidores del programa.

¿Cómo votar por La Bea en La Granja VIP?

Las votaciones se abren los miércoles, justo después de que se anuncian los nominados de la semana, y se cierran los domingos, durante La Gala con Adal Ramones. Puedes votar por La Bea desde la app de TV Azteca o en el sitio web de TV Azteca, en la sección La Granja VIP Vota.

Cada persona cuenta con 10 votos diarios y puede obtener 10 votos extra si responde una encuesta. ¡Aprovecha para apoyar a tu granjera favorita y ayudarla a seguir en la competencia!