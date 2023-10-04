La Isla 2023: Brenda y Julieta dejan sus diferencias en el pasado

La Isla: Desafío en Turquía, siempre sorprende con alguna cuestión entre los desafiantes, pero nadie esperaba que Brenda y Julieta, tuvieran una amistad entre ellas, situación que parecer está sucediendo.

Creo que nos debemos una disculpa y no llevarla mal, creo que tengo muchas cosas en común. Queramos o no, el destino nos volvió a juntar acá, será un karma o quién sabe, pero no quiero llevarla mal, creo que estamos en un equipo que nos ha recibido bien... Ya lo que pasó en el equipo naranja dejarlo atrás, las faltas de respeto tanto tuyas, como mías, pues no nos hace bien. Eso nos va a ayudar mucho en la competencia, estar unidas, no nada más en el juego, sino aquí en la convivencia, con nuestros compañeros

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¿Cuál fue la reacción de Julieta?

Durante su participación dentro de La Isla: Desafío en Turquía, Julieta había tenido una postura muy complicada, pero ahora todo ha tomado un camino diferente.

Te agradezco que hayas tenido esta iniciativa, de querer sanar las cosas, se me hace muy maduro de tu parte, porque honestamente o sea, yo sé que también dije cosas que te lastimaron, pero no me gusta hacer esa persona, yo sé que tengo una personalidad fuerte, que a veces puede intimidar o puede parecer que soy sangrona, pero en realidad justo eso, necesito gente que me hable de frente, que me diga las cosas de frente, que me apoyen…

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Sin embargo, Julieta aseguró que muchos de sus problemas, eran por las actitudes de Gualy y César.