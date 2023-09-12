La Isla 2023: ¿Gala Montes es la más conflictiva del equipo?

La tercera semana de competencia dentro de La Isla: Desafío en Turquía, ha comenzado con una fuerte competencia para definir a los capitanes de la semana, al igual que la playa que cada equipo va a tener.

Los duelos han sido sumamente reñidos entre los equipos, pero Los Desconocidos, fueron los primeros en conseguir un triunfo importante, al quedarse con playa alta. Por su parte, los desafiantes que integran el cuadro de Los Rebeldes, han tenido que llegar a la playa media.

Te puede interesar: La Isla 2023: ¿Quién es el segundo desterrado de Turquía?

Finalmente, Los Intensos tuvieron la mala fortuna de su lado y acabaron en playa baja, lo que sin duda va a ser un gran reto para ellos, pues no han pasado por su mejor momento en La Isla: Desafío en Turquía.

¿Gala Montes tiene problemas con su equipo?

Todo parece indicar que, las cosas no van a ser nada sencillas para Los Rebeldes, quienes han comenzado con una fuerte polémica interna, ya que parece que Gala Montes, no ha logrado adaptarse de la mejor forma a las condiciones de playa media.

Me estresa mucho que tengamos que dividir la comida, que solamente tengamos una papa para cada quien. Hoy me siento que no puedo

También te puede interesar: La Isla 2023: ¿Quiénes fueron a pagar el castigo de la semana?

Todo parece indicar que, Gala Montes está teniendo problemas con Julio Camejo, pues la joven se siente atacada. Al final, todos esperan que el proceso de adaptación sea más sencillo, ya que de lo contrario podrían seguir teniendo problemas.

