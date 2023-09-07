La Isla 2023: ¿Quiénes fueron a pagar el castigo de la semana?

Los retos en La Isla: Desafío en Turquía, no han parado, pues todos los días los desafiantes deben demostrar que tienen lo necesario para poder conquistar la siguiente ciudad, pero el camino es complicado y lleno de mucha polémica.

La noche de este miércoles, los desafiantes jugaron para poder evitar un castigo, ya que algunos de los desafiantes ya saben lo complicado que es sobrevivir a ellos, por ese motivo entregaron su máximo rendimiento.

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El equipo que fuera el gran ganador del juego, no tendría que mandar a uno de sus integrantes al castigo, el cual consistía en pasar la noche atados a un árbol, situación que es bastante complicada, por las inclemencias del clima.

Los Desconocidos, lograron imponerse en el juego, por lo que están completamente a salvo, mientras que los capitanes de los otros equipos tendrán que tomar una complicada decisión.

¿Quiénes fueron a pagar el castigo de la semana?

Por parte de Los Intensos, Gualy tomó la decisión de mandar a Julieta, quien no quedó del todo contenta, ya que considera que es una de las mejores de su equipo, pero que la están desperdiciando.

La polémica creció en el cuadro de Los Rebeldes, donde Alexia y Gala Montes levantaron la mano para ir a pagar el castigo. Sin embargo, Irving consideró que la elegida debía ser Anahí, quien se negó a ir, ya que la semana pasada tuvo una mala experiencia.

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Sin duda, la polémica va a seguir creciendo en los próximos días, ya que las rivalidades internas están en su máximo esplendor en los equipos.

