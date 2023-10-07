La Isla 2023: Gualy y Andrés enfrentan a Julio de forma directa

Las estrategias han comenzado a jugar un papel fundamental en La Isla: Desafío en Turquía, donde todos quieren sacar a los desafiantes más fuertes, al menos así lo ha sentido Julio Camejo.

Yo quería hacer una pregunta al equipo morado, solo una preguntita. Qué tanto un hombre de 50 años, le puede provocar a chamaquitos de 20 o de 30, que independientemente de que esté comiendo una lata de frijoles por día. De que en estos momentos, me esté echando al equipo al hombro, compitiendo todas las rondas, necesitan mandarlo a un castigo para debilitarlo…

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¿Cuál fue la respuesta de Gualy y Andrés?

En medio de las fuertes declaraciones de Julio, Gualy levantó la mano para responder a la polémica pregunta del capitán verde.

Yo levanto la mano para jugar contra él todos los juegos y contra Irving, creo que diste una muy buena frase hace rato, que te aplaudí… ahora yo te digo, si se une la jirafa, el elefante, leopardo y todos los que dijeron, son más fuertes que un león... Yo me siento un león, pero si todos ellos se juntan, pueden acabar conmigo y creo que ellos traen su pensamiento, lo mismo hacía a mí y lo mismo hacia a ti, no es personal, creo que aquí hay mucho de muchas capacidades, al igual que tú…

Por su parte, Andrés tuvo una opinión bastante diferente sobre las palabras de Julio, aunque dejó en claro que no le tiene miedo.

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