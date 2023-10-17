La Isla 2023: Gualy enfrentó a Irving por haber metido cizaña en su equipo

Falta una semana para vivir la fusión dentro de La Isla: Desafío en Turquía, pero las tensiones han llegado a un nuevo grado, ya que de forma directa, Gualy le reclamó a Irving, quien supuestamente habló en su contra con miembros de su equipo.

Me produce mucha risa, es decir que tienen palabra, porque cuando yo salí dos días a playa alta, porque lo ganamos. En ningún momento, con ningún integrante de ellos, yo me atreví a hablar mal de ella, ni de Julio, ni de Irving, ni de mi amigo Adrián, ni mucho menos de Alexia, porque la aprecio…

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¿Qué le fueron a decir a los compañeros de Gualy?

De acuerdo con las palabras de Gualy, los integrantes del equipo verde, hablaron en su contra, asegurando que tenía una estrategia personal.

Que yo tenía una dinámica, que yo tenía una estrategia, eso es completamente falso… De Julio no escuché nada malo, pero de Irving sí y me sorprendió, porque les decía constantemente a ellos que yo, no tenía roces… Dije nunca lo he platicado, ni con él, ni con nadie. Hay necesidad de tener que venir a hablar de una persona que no está, la calidad de persona se basa en la ausencia, no en la presencia

Al final, Gualy dejó en claro que va a dejar todo sobre el terreno de juego, para durar el mayor tiempo posible dentro de La Isla: Desafío en Turquía.

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