La Isla 2023: Irving no se encuentra a gusto con Julieta y Adrián

Todos los desafiantes dentro de La Isla: Desafío en Turquía, tienen una personalidad muy definida, lo que ha ocasionado problemas, principalmente entre Irving, Julieta y Adrián, quienes han protagonizado una infinidad de discusiones.

Julieta y Adrián, fueron los últimos elementos en llegar al equipo verde, pero desde sus llegada han tenido muchas diferencias por las estrategias elegidas para las competencia y los puntos clave del reality.

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¿Por qué Irving no quiere a Julieta y Adrián?

Todos esos problemas, han ocasionado que Irving no quiera estar en el equipo con Julieta y Adrián, por lo que decidió romper el silencio.

La verdad, es que desde que desperté, es un día muy complicado para mí, pero un poco tedioso. No estoy a gusto con las energías de Julieta y de Adrián

Luego de estar en el duelo de eliminación, Irving aseguró que Adrián no regresó con una buena energía para el equipo.

Adrián, a pesar de que va una de las eliminatorias más fáciles, yo creo para él, regresa con una con una energía negativa, no regresa alegre porque se salvó, realmente sabíamos quiénes iban a ir a eliminatoria. Desde la mañana me puse a pensar, si valía la pena estar acá, esforzarme justo por estas dos personas que realmente, no son personas que yo aprecie y que tampoco ellos quieren esforzarse por nosotros, entonces eso es justo lo que un poco me desmotiva

La lesión, podría llevar a Irving a tomar la decisión de frenar su participación en las competencias.

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