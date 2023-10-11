La Isla 2023: Los morados enfrentan a Julieta por su mala actitud
Julieta sigue causando una gran polémica en La Isla: Desafío en Turquía, pues sus acciones han causado una molestia entre los desafiantes.
Todo parece indicar que Julieta no ha caído bien dentro de La Isla: Desafío en Turquía, ahora fueron los integrantes del equipo morado, los encargados de hacerle un reclamo.
Ayer me molestó mucho que, estaban pidiendo empatía en las celebraciones y esa persona, Julieta se burló de la caída de Cipriana, cuando ella se cayó estaba celebrando eufóricamente, estaba celebrando muchísimo y eso fue lo que me molestó
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¿Cuál fue la reacción de Julieta?
Luego de las fuertes palabras de Federico, Julieta respondió de forma contundente, afirmando que admira a Cipriana.
Lukini, eso es una cosa muy falsa, yo jamás me he burlado de las personas, al contrario yo admiro a Cipriana, creo que es una de las personas que más ha sobresalido, cuando su equipo la subestimó al principio, yo la admiro…, ha demostrado mejores capacidades que muchos de nosotros, inclusive que las mías, ha avanzado en pruebas que yo he fallado, jamás me burlaría de una desgracia
Desde que llegó César y Gualy, ahí ha cambiado todo el equipo morado, se han dejado influenciar por César, se nota el cambio tan radical de los morados, cuando antes eran respetables…
Al final, César le mandó un polémico mensaje a Julieta, afirmando que no tienen necesidad de hablar de ella.
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Me encanta tener ese poder de manipular a todo el equipo naranja, ahora al equipo morado, voy por el verde próximamente. Lo he dicho durante 5 semanas, la gente se da cuenta de quién eres en segundos, la gente por más que quieras poner cara linda o de que eres súper padre, al final saben quién eres y por eso están contigo o no están contigo, Julieta me da igual aquí y allá afuera, no necesito estar hablando de ella o no estar hablando de ella, ni me va, ni me viene, yo estoy concentrado…