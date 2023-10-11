La Isla 2023: Los morados enfrentan a Julieta por su mala actitud

Todo parece indicar que Julieta no ha caído bien dentro de La Isla: Desafío en Turquía, ahora fueron los integrantes del equipo morado, los encargados de hacerle un reclamo.

Ayer me molestó mucho que, estaban pidiendo empatía en las celebraciones y esa persona, Julieta se burló de la caída de Cipriana, cuando ella se cayó estaba celebrando eufóricamente, estaba celebrando muchísimo y eso fue lo que me molestó

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¿Cuál fue la reacción de Julieta?

Luego de las fuertes palabras de Federico, Julieta respondió de forma contundente, afirmando que admira a Cipriana.

Lukini, eso es una cosa muy falsa, yo jamás me he burlado de las personas, al contrario yo admiro a Cipriana, creo que es una de las personas que más ha sobresalido, cuando su equipo la subestimó al principio, yo la admiro…, ha demostrado mejores capacidades que muchos de nosotros, inclusive que las mías, ha avanzado en pruebas que yo he fallado, jamás me burlaría de una desgracia

Desde que llegó César y Gualy, ahí ha cambiado todo el equipo morado, se han dejado influenciar por César, se nota el cambio tan radical de los morados, cuando antes eran respetables…

Al final, César le mandó un polémico mensaje a Julieta, afirmando que no tienen necesidad de hablar de ella.

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