La Isla 2023: Julieta enfrentó a Betsabé y causa una gran polémica

Estamos arrancando una nueva semana dentro de La Isla: Desafío en Turquía, donde las intensas competencias van a seguir, por eso los desafiantes tendrán que sacar su mejor versión para poder hacerles frente.

Sin embargo, todo parece indicar que Julieta no piensa hacer alianzas, ni amistades dentro de La Isla: Desafío en Turquía, ya que ahora tuvo una fuerte diferencia con Betsabé.

Te puede interesar: La Isla 2023: Fede podría darle un voto de confianza a Gualy para ser capitán

¿Cuál es el problema que tuvo Julieta con Betsabé?

Todo parece indicar que las cosas no van de la mejor forma entre Julieta y Betsabé, aunque nunca han sido del mismo equipo, las dos tenían una relación tranquila, situación que terminó este lunes.

No sé qué está pasando con los morados, pues parece que están enfocados únicamente en mí, eso quiere decir que de verdad soy muy buena competidora, que están atentos a lo que hago todo el tiempo

Durante uno de los juegos, Julieta tomó la decisión de pararse y enfrentar a Betsabé, quien le aseguró que no está de su lado y que nunca los estuvo.

Ahora estás en mi contra. -Yo nunca estuve de tu lado viendo cómo eres

Sin duda, las acciones de Julieta en contra de Betsabé, pueden ocasionar una nueva rivalidad dentro de de La Isla: Desafío en Turquía, aunque la desafiante del equipo verde, justificó sus acciones por las supuestas burlas en su contra.

También te puede interesar: La Isla 2023: Gualy y Andrés enfrentan a Julio de forma directa

Las tensiones van en aumento dentro de La Isla: Desafío en Turquía, por lo que cada semana la competencia es más intensa y nadie quiere dejar un solo punto.