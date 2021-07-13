Penélope Menchaca es una de las conductoras más queridas de la televisión, y tiene una chispa que pocas veces se puede ver, junto a su gran talento, y una personalidad muy carismática.

Penélope será la conductora del programa ‘La Pareja Ideal: El amor a prueba'.

Penélope Menchaca nació el 6 de septiembre de 1966, en la Ciudad de México. Además de conductora, también es actriz, y es conocida por inventar algunas de las frases más características de los programas de citas en la televisión en español.

Penélope es una de las conductoras más queridas por el público en nuestro país, y está lista para darnos un programa lleno de amor, de diversión, y muchas sorpresas más en ‘La Pareja Ideal: El amor a prueba’. No te lo puedes perder. Solo por Azteca UNO.