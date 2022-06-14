La Voz: La segunda semana de audiciones nos ha dejado grandes talentos.

Hemos comenzado la segunda semana de audiciones en La Voz, donde los coches ya tienen prácticamente la mitad de sus equipos completos, por lo que cada participante que pasa se ponen más exigentes.

Los participantes han demostrado un gran nivel y mucho talento, por los David Bisbal, Joss Favela, Yuridia y Ha-Ash han tenido muchas complicaciones para poder elegir a sus integrantes, al grado que la noche de este lunes hemos visto varios bloqueos, pues nadie quiere dejar ir las mejores voces en los últimos días de las audiciones.

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Así van los equipos en la segunda semana de audiciones en La Voz.

Los participantes han llegado con mucha energía al escenario de La Voz, por lo que los coaches han mostrado sus mejores argumentos para integrar los mejores talentos a sus equipos.

La noche de este lunes, el primero en sumar una voz a su equipo fue David Bisbal, quien se quedó con el talento de Pamela Cantú, Norma Casillas y Rafhael Ruiz.

Por su parte, Yuridia logró sumar a su equipo la voz de Cynthia Sajaropulos, Iván Orellana, Pedro Tomás Zepeda y Mónica González, cerrando una gran noche la cantante.

Nuestras queridas Ha-Ash tuvieron una noche complicada y se quedaron con pocas voces para su equipo, ya que solo sumaron el talento de Karla López, Olivia Zamudio,

Joss Favela sumó nuevos talentos a su equipo y logró quedarse con las voces de Alfonsina Aguirre, Gloria Rodríguez, Karlo Fuentes Gasca, Néstor Salas.

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Los equipos están casi completos, por lo que no te puedes perder las audiciones del día de mañana en La Voz por la señal de Azteca UNO en punto de las 19:30.