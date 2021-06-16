La Voz: Los talentos que se integraron al equipo Edith Márquez.

La Voz, sin duda, es uno de los programas más populares de la televisión mexicana. Noche tras noche, distintas personas demuestran su talento frente a nuestros queridos coaches María José, Miguel Bosé, Edith Márquez y Jesús Navarro.

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Cada noche es mágica, pues la emisión de Azteca UNO sorprende con las voces que se podrían convertir en los próximos ídolos de México.

En esta ocasión, te contaremos cómo está conformado el equipo de la exitosa cantante Edith Márquez.

El gran equipo de Edith Márquez

Comenzamos este conteo con Aly Castellón, una mujer que llegó desde Guadalajara, Jalisco, para cantar Te Presumo. La tapatía tomó la decisión de unirse al equipo de la también actriz.

Moe Palau se presentó con Lovefool y cautivó a México. La participante se disputó entre María José y Edith Márquez, quienes sacaron sus mejores estrategias para tenerla en su equipo, pero al final la joven decidió integrarse al equipo de Edith Márquez.

Otro participante es Johana Hernández quien llegó desde Veracruz para llenar de romanticismo el escenario. Tras cantar Si tú no estás, la concursante se unió a las filas de la bella coach.

Alejandro Zapata llegó desde Sinaloa para cantar Esclavo de sus besos. Este participante rompió en llanto tras ser elegido por nuestra bellísima Edith Márquez.

Sheyla Ortiz, de tan solo 22 años, interpretó Me sobrabas tú. Su energía y talento la llevó a ser parte del equipo de nuestra coach.

Dan de Saturno, participante que llegó desde Monterrey para interpretar A natural woman, ha sido de los últimos talentos que se ha sumado al Team Edith Márquez.

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Jonathan Galván se ganó el corazón de Edith Márquez con el tema Si tú no vuelves. El sonorense se unió a las filas de nuestra bellísima coach, quien se mostró emocionada ante esta audición.

