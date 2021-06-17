La Voz: Las talentosas voces que se han sumado al equipo Jesús Navarro.

La Voz 2021 continúa iluminando nuestras noches con el poder, carisma y talento de todos los participantes. Los lunes y martes pertenecen a nuestros queridos coaches María José, Jesús Navarro, Miguel Bosé y Edith Márquez.

La rivalidad también se ha hecho presente, ya que los coaches quieren quedarse con los mejores participantes a como dé lugar.

María José ha regalado coloridas sudaderas para incentivar a los cantantes a unirse a su equipo, mientras que Jesús Navarro utiliza su lado más fresco para convencer a los jóvenes.

Por su parte, Miguel Bosé se siente muy seguro con sus años de experiencia, mismos que inspiran a los participantes de La Voz 2021. Además, Edith Márquez también es una de las favoritas al mostrar su excelencia músical.

Las audiciones están a punto de concluir, pero uno de los equipos está dando de qué hablar por el poder de sus participantes.

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El Team Jesús Navarro incluye talentosos participantes que dejarán el corazón en La Voz 2021

Jesús Navarro se convirtió en uno de los coaches favoritos, pues todo el tiempo incentiva a los concursantes a ser mejores.

Recientemente, el integrante de Reik unió a Alan Gamboa, Itzel Luu, Hugo Coronel, Priscila Robles y Rubí Mendivil a las filas de su team.

Sin embargo, el Team Jesús Navarro también ha ganado grandes personajes a lo largo de las audiciones. Lena Corral, Irenka Moro, Juan Pablo, Manuel Cozar, Arturo de la Fuente, Jako Navarro, Jahaziel Meza y Greta Medhe son parte del equipo más fresco de La Voz 2021.

Aún faltan 7 poderosas voces para completar al equipo de integrante de Reik. En unos días, conoceremos a qué está dispuesto nuestro querido coach para alcanzar el éxito.

No te pierdas La Voz 2021 todos los lunes y martes a las 7:30pm por Azteca UNO. Emociónate con nuestro reality show que te pondrá a cantar y bailar todas las noches.

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