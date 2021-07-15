Lady Gaga deja a todos con la boca abierta con FOTO sin maquillaje.

Para celebrar un nuevo aniversario de su marca de maquillaje, Lady Gaga eligió una forma muy particular de hacerlo. La cantante publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se le puede ver completamente a cara lavada.

Lady Gaga es una de las artistas que nos tiene acostumbrados a verla siempre vestida y maquillada de maneras excéntricas y llamativas. Pero esta vez, rompió una vez más con todos los moldes y con todos los prejuicios y apareció sin una gota de maquillaje encima.

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En la foto que eligió para celebrar el aniversario de su marca, se le puede ver acostada en su cama, con una camiseta para dormir, el cabello recogido y un rostro limpio y libre de imperfecciones ya que la artista busca siempre el cuidado de su piel.

El posteo conmemora el segundo cumpleaños de su línea de maquillaje que fue lanzado en 2019, con el objetivo de desarrollar una línea de maquillaje en la que se destaquen los demás, tanto como lo ha logrado ella en su propia carrera.

Su línea de maquillajes es la más vendida a través de una plataforma y todo parece indicar que la cantante continuará con la producción y que ampliará la cantidad y la oferta para todas sus clientas.

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