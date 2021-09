Laura Zapata agradece apoyo económico de Thalía a su abuela Eva Mange.

La abuela de Laura Zapata se encuentra delicada de salud.

Laura Zapata se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para actualizar el estado de salud de Doña Eva Mange, quien enfrenta algunas fracturas en el cuerpo.

“Ha sido una cosa tremenda, me la tiraron dos veces, tiene fracturadas las dos piernas, las dos tibias, los dos peronés, un piecito, fisura en una rodilla”, expresó la artista sobre la salud de su abuela.

Laura Zapata se encontraba en las grabaciones de MasterChef Celebrity, cuando se enteró que los enfermeros dejaron caer a Doña Eva Mange.

“Vivimos en un país donde la gente no tiene ética, conciencia, moral y valor de decir ‘señora se me cayó’, yo me di cuenta hasta la segunda caída. Yo creó que le dieron gotas para dormir, porque después del baño me la tenía muy acostadita”, expresó.

La actriz, de 65 años, manda un contundente mensaje a los enfermeros que no hacen bien su trabajo.

“Cómo hacen esta carrera sin tener amor, solo van por la lana. Espero que las enfermeras que tengo ahora sí me funcionen. Ha sido desgastante y muy triste, de las siete heridas ya le quedan dos, la más grande tenía 11 centímetros de profundidad, pero hemos trabajado muchísimo”, expresó la actriz.

Aunque ha sido desgastante encontrar buenos enfermeros, Laura Zapata no quita el dedo del renglón.

Estoy bastante desgastada con todo esto, pero con mucho cariño para que no le duela

Laura Zapata agradece el apoyo económico de Thalía

Laura Zapata confesó a Ventaneando, que su hermana Thalía es la única que apoya con los gastos económicos de Doña Eva Mange.

“Thalía está de lejos, ha sido generosa en la cuestión económica, ella paga algunas cosas. No hay dinero que pague el desgaste, el desvelo y estar a la mano siempre. La única que participa es Thalía de manera económica y ha sido generosa con nuestra abuela”, expresó la mexicana en exclusiva con Ventaneando.

Por si fuera poco, la artista expresó el amor inmenso que siente por su abuela.

“Lo que quiero es que no le duela, está postrada en cama, ahí estamos echándole ganas, yo estoy para ella las 48 horas. Soy una mujer potente y fuerte en cuidar a mi abuela”, subrayó.

Por último, Laura Zapata compartió cómo fue su experiencia dentro de la cocina más famosa de México.

“Estoy feliz, contenta y me he sentido como en casa. Ahora lo corroboro, que MasterChef Celebrity cambia la vida, porque no he dejado de estudiar, me duermo con la televisión para aprender de los chefs. Siempre pienso en recetas, ahora estoy en mis clases de cocina y me encanta”, concluyó.

