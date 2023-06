Julia: En mi vida mando yo. Violencia psicológica y conyugal.

Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Julia: En mi vida mando yo.

Julia tiene dos hijos, Regina y Sebastián. Del papá de Regina se separó a los dos años de que nació; y el papá de Sebastián los dejó en cuanto supo que estaba embarazada, por lo que viven solos los tres pero muy felices.



Un día en su trabajo, se reencuentra con Manuel, un excompañero de su escuela que la invita a tomar un café para platicar. Ya en el café y después de una lárga plática, le confiesa que desde que la conoció, está enamorado de ella. Ante esta declaración, Julia comienza una relación con él y poco a poco lo va incluyendo en su familia.

Sebastián se lleva muy bien con Manuel, pues lo consiente mucho; sin embargo, Regina no lo soporta y no le gusta que esté en su casa, pero su mamá le hace ver que le gusta estar con él y quiere darle una oportunidad en su vida.

Julia platica de su nueva relación con una amiga y todo va muy bien, hasta que le comenta que Manuel no tiene trabajo y ella le da dinero en lo que consigue uno.





Manuel comienza a convivir más con los hijos de Julia, les llama la atención y corrige como si fuera él su papá. Sebastián sí comienza a tratarlo como tal y le llama ‘papá'. Julia no le dice nada, pues cree que es bueno que tenga una figura paterna.

Julia quiere salir con sus amigas y se lo comenta a Manuel, quien revela tener celos, pues no entiende cómo si ya saben que tiene pareja, la invitan. Termina decidiendo que la llevará a la cita y la recogerá por si le está mintiendo y se verá con alguien más.

En la noche le llega un mensaje de un practicante de su trabajo por una duda laboral, Manuel cree que es alguien con quien está saliendo y aunque ella lo niega y le dice la verdad, al día siguiente va a buscarlo y lo amenaza. Antes de eso, en la noche que lee el mensaje y ante su ataque de celos, la obliga a tener relaciones con él.

En la escuela de Sebastián le dicen a Julia que su pequeño ha cambiado su carácter y se comporta de forma agresiva, por lo que le preguntan si ha habido algún cambio en su casa que lo haga comportarse así. Ahí comienza a plantearse muchas preguntas Julia sobre su relación con Manuel pero no hace nada.

Regina le hace ver muchas cosas a su mamá pero Julia no quiere hacer nada contra Manuel. Otro día de nueva cuenta le llega un mensaje de la oficina pero en sábado, por lo que Manuel no cree que sea de trabajo y de nuevo enfurece. Esta vez golpea más duro a Julia, quien lo confronta y le dice que en su vida manda ella, no él para manejarla como quiera. Ésto hace enojar aún más a Manuel, quien la golpea fuertemente y de nuevo abusa de ella.

Al día siguiente, Julia acude con su amiga por ayuda y ella se la brinda, llevándola a levantar una denuncia por violencia. Cuando Manuel llega a la casa, Julia ya cambió la chapa y estando en la calle, una patrulla llega por él. Frete a frente, él no entiende por qué está preso y cuestiona a Julia, pues no entiende que sea por violencia y abuso sexual, ya que él cree que por ser pareja de Julia, tenía el derecho de tener relaciones sexuales con ella aunque no quisiera.

Julia les pide perdón a sus hijos por haber metido de esa manera Manuel en sus vidas y les promete tener una vida mejor de ese día en adelante.