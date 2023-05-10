Lo que callamos las mujeres: ¿Cuándo y dónde ver la nueva temporada?

¡Prepárate para descubrir la nueva era de "Lo Que Callamos Las Mujeres" ! Han pasado 20 años desde que esta serie valiente y realista, abrió un espacio para abordar las problemáticas que enfrentan las mujeres en su día a día. Y ahora, en 2023, la serie se renueva y transforma para adaptarse a los desafíos del presente.

“Lo que callamos las mujeres” regresa a las pantallas de TV Azteca.

Lo que callamos las mujeres regresa a Azteca UNO

Las historias se basan en hechos verdaderos, llevando a los espectadores a los rincones más profundos de la vida de las mujeres y su entorno cotidiano. Y ahora, en un mundo donde las voces de las mujeres son más fuertes y necesarias que nunca, “Lo Que Callamos las Mujeres” ¡se posiciona para marcar una diferencia aún mayor!

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Prepárate para experimentar un nuevo nivel de emoción y compromiso con esta serie pionera que sigue transformando la televisión y la sociedad. ¿Qué veremos en esta nueva temporada?

¿De qué trata Felipa, un grito por todas, el capítulo de estreno que protagoniza Mayra Rojas?

¡La espera ha terminado! El próximo domingo, 14 de mayo, se estrena un nuevo episodio de "Lo Que Callamos Las Mujeres" que aborda un tema que no podemos seguir ignorando: la violencia y la muerte de mujeres por el simple hecho de ser ellas mismas. Prepárate para ser testigo de una historia impactante que te dejará sin aliento.

Este nuevo episodio es una llamada a la acción, una invitación a unirnos en la lucha contra la violencia de género y a proteger a las mujeres de los feminicidios y de cualquier tipo de agresión. Prepárate para esta historia poderosa y significativa que es protagoniza por Mayra Rojas.

¿Cuándo y dónde ver Lo que callamos las mujeres?

No te pierdas la nueva temporada de Lo que callamos las mujeres este domingo 14 de mayo a las 7:00 p.m. por Azteca UNO.

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