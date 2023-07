Ana: ¿Cuánto vales, cuánto ganas? Violencia en la pareja

Ana y Marco se casan muy enamorados y llenos de ilusiones por comenzar una familia, por lo que acordaron que Marco sería el proveedor mientras que Ana se encarga por completo de la casa para que en un futuro esté con sus hijos también de tiempo completo.

Lo Que Callamos Las Mujeres| Capítulo | Ana: ¿Cuánto vales, cuánto ganas?

Aunque Ana se quedó con ganas de seguir estudiando y hacer una carrera, no siente pesar de dejarlo al estar enamorada de Marco, además, se enteró que está embarazada y le dará la sorpresa a su esposo; sin embargo, Marco acaba de enterarse que corrieron a más de la mitad de empleados de la empresa donde labora, incluyéndolo a él, pero cuando Ana le da la noticia del embaraza, Marco decide no revelarle la verdad sobre su empleo para no preocuparla.

Sin embargo, tras problemas con su embarazo y terminar en el hospital, Ana le pide cuentas a Marco porque fue su papá quien pagó la cuenta del hospital, Marco decide contarle la verdad y a partir de ese momento todo cambia. Ana pierde a su bebé y también pierden el departamento por la falta de pagos.

Érika, una amiga de Ana, le habla de un trabajo en un restaurante, y aunque no tiene experiencia, sí tiene las ganas de salir adelante y apoyar económicamente en su hogar. Cuando le cuenta a su esposo, no le parece la idea, pues él quiere ser quien lleve el dinero a la casa y no su mujer.

Aunque Marco no está de acuerdo, Ana sabe que es una buena entrada de dinero y acepta el trabajo como host en el restaurante. La dueña ve muchas ganas de superarse en Ana, así como capacidades para lograrlo, por lo que le pregunta sobre su futuro profesional y la alienta a ser algo más que una ama de casa.

Ante la desesperación de Marco por conseguir trabajo, Ana le propone decirle a su jefa si hay algún puesto para él, pero se ofende y dice que no pretende entrar al negocio de restaurantes.

La jefa le informa a Ana sobre un seminario que se dará en España con el que podría abrirse las puertas no sólo para seguir estudiando, sino para titularse profesionalmente en algo del ramo. Aunque a ella le entusiasma la idea, asegura que primero lo hablará con su marido, pues es una decisión que deben tomar entre los dos. Al llegar y contarle la idea a Marco, él se niega rotundamente y le dice que lo único que ella debería estar haciendo es estar de ama de casa, no proveyendo de dinero.

Un amigo de Marco lo va a visitar y le cuenta de uno de sus compañeros que también se fue en el recorte, le dice que su mujer lo engañó al no haber sido capaz de llevar dinero a casa y se buscó alguien que sí pudiera hacerlo. Marco, borracho y lleno de inseguridad, va en busca de Ana a su trabajo y le hace una escena frente a un importante cliente al que termina golpeando.

Ana intenta saber lo que ocurrió cuando llega a casa, pero sólo encuentra a su marido como si nada hubiera pasado y con una gran sonrisa porque ya tiene trabajo. Sin embargo, ella está muy desconcertada ante lo ocurrido.

Al día siguiente, habla con su jefa para disculparse por lo ocurrido, y aunque ella lo entiende, le habla una vez más sobre su futuro, y le explica cómo es que logra llevar la relación con su marido, quien aunque gana menos que ella, ambos entenieron que el punto es que cada uno esté bien con lo que hace, no importa quién gane más que el otro.

La invitación al seminario llega a su correo electrónico, pero Marco la ve antes que ella y decide eliminarla, pues sigue con la idea de que Ana no debería ir, ya que su lugar está a su lado en la casa. Cuando ella se entera, le echa en cara lo sucedido y él reacciona de manera violenta y advirtiéndole que si quiere una vida y familia a su lado, tendrá que olvidarse de sus planes, o si quiere seguir con ellos, tendrán que divorciarse primero.

Al platicarlo con su amiga, Ana decide que sí seguirá con él, y en la noche se lo confirma muy segura; sin embargo, se queda pensando en todo lo que ha vivido en esos meses, tanto bueno en su trabajo como malo con Marco, y por la mañana le dice que no puede seguir así y prefiere el divorcio.