Lo Que Callamos Las Mujeres | Coco: Regalo de Dios

Coco es una mujer independiente, pero muy apegada a su mamá, así que le confía que quiere casarse y tener una hermosa familia con hijos; sin embargo, su mamá no logra entender cómo apoyarla, pues cree que por tener Síndrome de Down no lo logrará.

Octavio y Coco se conocen en un centro de inclusión laboral, hacen muy buena amistad y poco a poco empieza a surgir una atracción entre ellos.

Ambos jóvenes toman la decisión de tener intimidad y la mamá de Coco piensa que fue un error y no está de acuerdo, así que decide demandar a Octavio.