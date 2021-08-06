Los personajes de Kellogg’s® están #SiempreCercaDeTi.

El Tigre Toño®, Melvin® y Sam® han sido personajes emblemáticos para millones de familias mexicanas. Compartieron con ellos miles de desayunos antes de ir a la escuela y su presencia con juegos, dinámicas y adivinanzas se volvió un clásico frente al tazón de cereal.

No importa cuántos años se tenga, ni cuál de ellos sea el favorito, sin duda, siguen y seguirán siendo parte de los mexicanos. Ahora, ellos estarán en nuevos lugares para seguir divirtiéndonos con sus aventuras.

Edgar Nelo, Director de Mercadotecnia para Kellogg México comentó que para la marca, es muy importante estar siempre cerca de las familias mexicanas, que además han sido testigos de momentos importantes en la vida de nuestros personajes. El ejecutivo también expresó que el concepto #SiempreCercaDeTi, es una campaña que tiene como objetivo reforzar el vínculo que existe entre los consumidores y los icónicos Tigre Toño®, Melvin® y Sam®.

La evolución de Kellogg’s® y de sus personajes nunca se ha detenido, adaptándose a la normatividad vigente y respondiendo a los retos de la nueva década, ahora los personajes que forman parte del inconsciente colectivo y de la cultura popular mexicana, estarán #SiempreCercaDeTi mediante su incursión en las nuevas tecnologías, la era digital y la multiplataforma mediante su cuenta de Instagram @amigoskelloggs

¡Permanece pendiente de todas las nuevas sorpresas que el Tigre Toño®, Melvin® y Sam® tienen preparadas para ti a través de los canales de comunicación que les permitirán estar #SiempreCercaDeTi